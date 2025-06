Mai lõpus tunnustati Viljandi kutseõppekeskuses neid maakonna noori, õpetajaid ja huvijuhte, kes on silma paistnud oma ettevõtlikkusega. Nagu ütles Kitzbergi gümnaasiumi direktor Jaak Israel, kelle juhitav kool pälvis kaks tiitlit, on noortel sellistest kogemustest ellu kaasa võtta eduelamus ja usk, et nad saavad hakkama.