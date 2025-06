Ugalas kogunevad kohtunikud valivad endi seast kõige selgema sõnaga kolleegi

Riigikohtu esimehe Villu Kõve sõnul on tänapäeva ühiskonnas kohtunikule suured, kohati lausa üliinimlikud ootused. "Kohtunikul on surve asju lahendada kiiresti, tal on kuklas menetlusosaliste võimalikud kaebused, kohtu esimehe järelevalve, tõhususe tabelid ja kolleegide võimalik halvakspanu," lausus ta ning nentis, et viimastel aastatel on menetlusajad esimeses ja teises kohtuastmes üldiselt pikenenud, mis on suurendanud rahulolematust kohtunike tööga ja kaebuste arvu.