TRIIN LOIDE Arste pole, empaatia ei maksa aga midagi

​See tekitab tohutu töökoormuse, millest suure osa saaks ära jagada teiste asutuste vahel. Mõnel juhul polekski õigupoolest meditsiiniasutust vaja. Nohu ja külmetusega ollakse kodus ja vaadatakse näiteks Netflixi, mida see arst ikka väga teha saab ...

Visiiditasu tõstmine ei ole seejuures asja parandanud, vaid on selle paradoksaalselt hullemaks ajanud: osa inimesi on hakanud mõtlema, et kui nad juba täitsa korralikult mõne teenuse eest maksavad, peavad nad seda ka priskelt saama. Tehke aga tehke uuringuid! Selgitustöö ei ole tulemusi andnud ning nüüd ollaksegi nõutud.