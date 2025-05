Riigi ja valla müüki pandud naabermaatükid leidsid oksjonil omanikud

Vald tunnistas võitjaks osaühingu Kevadvihm, mis on registreeritud Tallinnas. Ettevõtte esindaja ja kinnisvara arendaja Kaido Konarik ütles, et seda kinnistut oli talle soovitanud hea sõber Viljandist. "Ma veel omanik ei ole, aga oksjoni võidust loobuda plaanis ei ole. Ma pole ise seal kohapeal käinud, järgmisel nädalal lähen ja vaatan, mis seal üldse on," rääkis ta.