Opositsiooniline EKRE haub Viljandi vallavolikogu esimehe umbusaldamist

"Andsime eelnõuga koos üle ka toetuslehed 350 allkirjaga, lisaks on rahvaalgatuse portaalis antud üle 400 allkirja," ütles üks opositsiooni liikmeid Ülo Tuvi Sakalale ja märkis, et Facebookis on eriplaneeringu lõpetamist toetanud mitu tuhat inimest.