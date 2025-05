Mari-Liis Timmotalo Manosfääri sisuloojatel on märgatav mõju ka Eesti poistele

Hüpermaskuliinsed ja antifeministlikud arusaamad on osa laiemast internetikeskkonnas levinud nähtusest, mida kutsutakse manosfääriks. Nende sõnumite edastajaid nimetatakse manfluencer‘iteks, eesti keeles manosisuloojateks. Värske Tartu ülikooli uuring tõestab, et ka Eestis on oma manosisuloojad, kes jagavad samu õpetusi, mida välismaa manfluencer‘id on juba mõnda aega levitanud.