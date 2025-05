"Tapty1985. Laskumine orgu" on lavastus stagnatsioonist. Miks paistab see tagantjärele kellelegi nostalgiline? Mis tunne on vaadata meie aega 40 aasta pärast?

Kuldsed 60-ndad ja seksikad 70-ndad on läbi saanud, jäänud on vaid tolm jõeorus ning kartus, et parimad aastad ei tule enam kunagi tagasi. Samal ajal liiguvad linnas teiste seas ringi Hando Runnel, Vaino Vahing, Madis Kõiv, Juri Lotman, Kaarel Ird, Heldur Jõgioja, Uku Masing, Jaan Kaplinski, Jaan Tooming ja Üllar Jörberg. Lavastaja on Ivar Põllu. Laval on Maarja Johanna Mägi, Maarja Jakobson, Elise Metsanurk, Juhan Soon, Kirill Havanski, Helgur Rosental, Erik Richard Salumäe, Kulno Malva, Tõnis Kirsipu, Johhanna Anett Toomel ja Helle Mari Toomel.