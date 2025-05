Linnapea tervitas uusi kodanikke

Helmen Küti sõnul on lusikapidu linna kõige rõõmsam sündmus. "See on meie linna üks südamlikumaid traditsioone. Iga sündinud laps on suur rõõm kogukonnale ning märk sellest, et Viljandis soovitakse elada ja peret kasvatada. Tunnustame peresid, kes on otsustanud oma lapsele kodu just siia luua," ütles volikogu esimees.