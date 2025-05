Kõigile tööd ei jagu. Linna malevas saavad noortest kullerid ja tehasetöölised

Linna maleva koordinaator Andri Suga ütles, et sel aastal pani end Viljandi ​malevasse kirja veidi üle 120 noore, kohti on aga 91. See, et kohti võib puudu jääda, Sugale üllatusena ei tulnud, sest ka mullu laekus avaldusi 120 ringis, kuid kohti oli 84. "Andsime endast kõik, et sel aastal saaks natukenegi rohkem noori linna õpilasmalevas tööd teha."

Suga märkis, et kui mullu oli rohkem töösoovijaid 13-14-aastaste hulgas, siis tänavu oli suurem tung vanemasse rühma, kus on 15–18-aastased. Suga arvas, et ehk on asi selles, et paljud, kes eelmisel või üle-eelmisel aastal malevas käisid, on nüüd 15-aastased või vanemad. "Nad saavad nüüd seaduse järgi teha ühes päevas rohkem tööd ja teenida ka suve jooksul rohkem raha. Aga tundub, et maleva vastu huvi ja pealekasvu jagub."