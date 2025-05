KÕPU Soomaa kevadlaadal sai külma tuult, kuuma pitsat ja näha liiklusummikuid

Pühapäeval oli Kõpus Soomaa kevadlaat, mis tõi Kõpu meierei juurde kokku nii kohalikke elanikke kui ka külalisi kaugemalt. Külastajad said uudistada käsitööliste, talunike ja kaupmeeste kaupa. Osta sai kõike alates istikutest ja rõivastest ning lõpetades õnneloosi ja vanakraamiga. Emadepäeval aset leidnud kevadlaadale olid lastele mõeldes püsti pandud ka batuudid ning kuulata sai kontserti.

​Vihma pühapäeval ei sadanud, ent päikesest hoolimata oli tuul vilu ja vali. Nagu Pizzafesti valge telgi kõrval ahju juures askeldav Kadri Linder märkis, siis on temal väga hea töö: ahju kõrval ja eriti selle ees on ju hea soe. Laadal pakuti küll mitmesugust toidukraami jäätisest popkornini, aga nagu Linder kõneles, siis pitsatelki tekkis kohe järjekord ning endale pitsa tellinud laadaline pidi seda umbes pool tundi kannatlikult ootama. Ptsameistril endal ja köögimeeskonnal hingetõmbehetki ei olnud. "Hinge tõmbame me kodus," ütles Linder rõõmsalt.