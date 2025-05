TRIIN LOIDE Lisaks maksurahale napib ka stabiilsust

Oleme muidugi kõiki neid argumente lõputult korrutanud ja need pähe õppinud: Euroopas ei ole isegi Atlandi ookeani ääres elades praegu just ülemäära turvaline ning olgu muuga kuidas on, siis vähemalt selles võib USA presidendi tigeda ja histrioonilise säutsumisega nõustuda, et Euroopal on aeg jalad tagumiku alt välja võtta. Kui aga üritada asjale vaadata teisest küljest ja tõdeda, et vaikselt flirditakse mõttega teine pensionisammas uuesti kohustuslikuks muuta, tekib tahtmine silmi pööritada.