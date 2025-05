JUHTKIRI Neli aastat kannatusi. Miks?

Ühest küljest oleks ju tervitatav, kui kohtusse jõuaks senisest märksa enam ka selliseid süüdistusi, mille puhul süüdistatav lõpuks õigeks mõistetakse. See süvendaks ühiskonnas ehk teadmist, et on olemas selline asi nagu süütuse presumptsioon ning et süüdistamine ei tähenda süüd. Süüdiolek otsustatakse siiski kohtupingis, mitte enne seda. Inimesed kipuvad seda unustama ning ilmselt just sellele mõtlevad nüüd nelja aasta jooksul mutta menetletud endised juhatuse liikmed. Kuidas minna edasi teadmisega, et oled neli aastat pidanud sellise asjaga silmitsi seisma?