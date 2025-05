Suvine Kesklinna kooli ehitustöö säästab Viljandit koolikohakaklusest

Kesklinna koolis tuleb nüüd suvel tublisti ümberehitusi teha ja eeskätt puudutab see Jakobsoni tänava poolteisekorruselist hoonet, mida koolipere ise nimetab nii väikeste maja väikseks majaks kui kunstimajaks. Direktor Kaija Kitse sõnul on tarvis seal ette võtta remonditööd, nii et sinna saaks kolida arvutiklass ning sellega sügiseks kooli ruumimure lahendada.