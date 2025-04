Jalgrataste kõrval on kooliparklas kindla koha leidnud elektritõukerattad

Paljud õpilased kasutavad kooli jõudmiseks kaherattalist. Jalgrataste kõrvale on üha enam lisandumas ka elektritõukerattaid, nii renditavaid kui isiklikke.

Kevade tulekuga on ikka linnapilti lisandunud noori kaherattalisel liikujaid ning üha enam on sotsiaalmeedia gruppides tuntud muret selle üle, et nood, eriti elektritõukeratturid, eiravad liikluses eeskirju või ei ole piisavalt tähelepanelikud ning tekitavad sellega ohtlikke olukordi.