JUHTKIRI Parandus on hea, aga tegemata viga veel parem

Vigu ikka juhtub, ka raekojas. Oluline on neid siis tunnistada ja parandada. Kui vigu aga silmapaistvalt tihti parandama peab, tuleks analüüsida, miks see nii on läinud. Meenutagem siinkohal põgusalt mõnd viimase aja markantsemat näidet.

Kõnealuse ohutussaarega on asi tegelikult üsna lihtne. See, et reisibussid, kes kindlasti peaksid saama linna suurima hotelli juures liigelda, sealt kuidagi ära sõitma ei pääse, oleks pidanud olema spetsialistidel kergesti väljaarvutatav. Eri alade ekspertide hinnangu saamiseks on Viljandi linnavolikogu juures isegi liikluskomisjon, kelle arvamust linnajuhid võivad kuulda võtta, ehkki ei pea seda tegema. Sel korral liikluskomisjoni seisukohta paraku ei küsitudki. Õppetund, mida siit kõrva taha panna, on seega üsna selge: kuula asjatundjaid.