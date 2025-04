Päästeauto on ehitatud Scania P450 XT alusautole, millele annab jõudu 12-liitrine diiselmootor ja Allisoni täisautomaatne käigukast, paaki mahub 2800 liitrit vett ja lisaks 200 liitrit vahuainet. Põhiautol leidub üle 250 tööriista ja vahendi, millega erinevaid päästetöid teha.

Päästetöö osakonna ekspert Tormi Soekõrv ütles, et välimuselt on uued autod sarnased eelmistega, kuid muudetud on varustuse asukohta ja tehnilisi lahendusi.