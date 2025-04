Suur reede tõi soojarekordi

Täna on muutliku pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma ja rannikualadel on paiguti udu. Pärastlõunal sajab mitmel pool hoovihma ja kohati on sadu tugev. On äikest ja võimalik rahe. Puhub muutliku suunaga tuul 1–7, õhtul põhjarannikul põhjakaare tuul 3–9 meetrit sekundis, äikesepilvede all on tuul puhanguline. Õhutemperatuur on 19–25, rannikul 8–15 kraadi.