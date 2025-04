PRIIT TOOBAL Lõhavere juurdeehitus – kiirustamine, mis suurendab kohatasu ja laenukoormust

Praegune juurdeehitise plaan on ilmselge rabistamine. Kasutatakse ära valimiste-eelset olukorda, kus vallajuhid soovivad iga hinna eest näidata rahvale, et teevad tööd. Otsus, millel on suur mõju vallaeelarvele ja inimeste rahakotile, tehakse enne, kui on esitatud tasuvusanalüüs.