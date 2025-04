Vaidlus Suislepa mõisa üle lõppes Viljandi vallale riigikohtus kaotusega

Viljandi vallavanem Alar Karu, kes mullu suve lõpus volikogu ees ekslikult vallavalitsust juba kohtuprotsessi lõplikuks võitjaks kuulutas, nentis nüüd, et tal on kohtulahendit raske mõista ning ta ei oska selle sisu ka volikogu ees poliitikutele seletada.

Vallajuhi hinnangul sai kõrgeima astme kohtus lahendi tegemisel otsustavaks see, et vald polnud pöördunud Suislepa mõisa hoonestusõiguse lõpetamiseks kohtusse piisavalt kiiresti. See tähendab, et kehtivat hoonestusõiguse lepingut ei saa lõpetada ning vald peab tasuma rendilevõtjale kõik kohtukulud.