Marko Suurmägi Põhja-Sakala tuulikuid murrab ka juriidiliselt vale sidesõna

Suuresti just selle pisikese sidesõna pärast sai tuuleparkide arendaja otsuse vaidlustada ning õiguskantsler andis talle õiguse. Eelnõu sõnaga "sest" osutus juriidiliseks praagiks. Arvata võib, et kui oleks läbi läinud vallavolikogu esimehe mõte kirjutada selle "sesti" asemele "kui", poleks arendajal olnud protestimiseks õiguslikku ruumi ega õiguskantsleril otsuse juures midagi taunida, aga volikogu väljaöeldud tahe kehtiks sama jõuga.

Tegelikult pole valla poliitikute jaoks praegugi midagi katki. Õiguskantsleri pöördumise järel püsib sisuline olukord vallas muutumatuna. Tuhatkond valimisealist inimest umbes viie tuhande seast on allkirjaga kinnitanud, et ei taha valda tuulikuid, ja volikogu on sama öelnud ühehäälselt.