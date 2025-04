Põhja-Sakala vallavolikogu võttis 20. märtsil vastu otsuse lõpetada vallas tuuleparkide eriplaneeringute ja keskkonnamõjude strateegiliste hindamiste menetlused. Otsust põhjendati sellega, et eriplaneeringud on vastuolus valla üldplaneeringuga ja et ilmnenud ülekaalukas avalik huvi välistab tuulepargi rajamise. "Vallavolikogu on ülekaaluka huvi olemasolu järeldanud sellest, et volikogule esitati üle tuhande allkirjaga petitsioon, milles nii vallas kui ka mujal elavad inimesed avaldasid vastuseisu tuuleparkide rajamisele," kirjutas õiguskantsler.

​Seejuures juhtis ta tähelepanu mõnele kaalutlusveale, mida vallavolikogu saab oma järgmise otsusega kõrvaldada. "Eksimused seisnevad selles, et vallavolikogu on jätnud avalikud huvid nõuetekohaselt kaalumata ja on oma otsust põhjendanud puudulikult. Kuigi planeerimisseaduse järgi võib vald lõpetada kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise menetluse, peab see otsus olema õiguspärane nii sisult, vormilt kui ka menetluslikult. See on vallavolikogu kaalutlusotsus," rõhutas õiguskantsler.