Õiguskantsler Ülle Madise andis hinnangu Põhja-Sakala vallavolikogu otsusele lõpetada tuuleparkide eriplaneeringud ja keskkonnamõju hindamised, öeldes, et ülekaalukas avalik huvi ei ole mingisugune suvaline asi, millele saab toetuda igal võimalikul juhul. "Avalik huvi on määratlemata õigusmõiste, mida tuleb sisustada kontekstile vastavalt. Tuuleparkide puhul võib avalik huvi väljenduda keskkonnasäästlikumas energiatootmises, mis on vajalik energiavarustuskindluse tagamiseks ja kliimaeesmärkide saavutamiseks," kirjutas õiguskantsler 14. aprillil volikogu esimehele Aino Viinapuule.