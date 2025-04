JUHTKIRI Ühed uksest välja, teised sisse

​Hea meel oli näha, et nii lugemis- kui kirjutamisülesanded olid päevakajalistel teemadel, mis noori lähedalt puudutavad. Mõnevõrra kahju on ehk sellest, et riigieksami kirjutised jõuavad õpetajateni, aga sealt kaugemale mitte. Haridussüsteemi tugevaid ja nõrku külgi puudutavatest kirjutistest oleks meie hariduselu poliitilistel kujundajatel küllap üht, teist ja kolmandat kõrva taha panna.

Lõpetajatele tahaks aga meelde tuletada, et nüüd on aeg puhata, lõõgastuda ning tasapisi järgmiseks eksamiks valmistuda. Keskendus ju ka üks lugemisharjutus sellele, et koolinoortel on edu ootus ja lootus veskivina kaelas. See on tõsi. Riigieksameid ei maksa tähtsusetuks pidada, ent pikas perspektiivis on need lihtsalt üks väike samm väga pikal ja kirjul eluteel. Kümne aasta pärast ei mäleta te enam isegi, mis tulemuse saite, rääkimata näiteks sellest, mis teemal te kirjutasite.