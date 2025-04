DITMAR MARTINSON Viljandi parkimises üks samm tagasi, et astuda kaks edasi

​Selle ettepaneku järgi jääks tasuliseks ala, mis piirneb Uku, Tallinna, Vaksali ja Leola tänavaga. Muid punkte korras ei muudetaks. Nii jääb kehtima põhimõte, et parkimine on tasuline tööpäevadel kella 8–17 ja laupäeval kella 8–15. Igal ajal on esimesed kaks tundi parkimist tasuta, kui parkimise algusaeg on fikseeritud. Parkimistasu on 1 euro tunnis ja kuu aja pilet on 25 eurot. Pühapäevadel ja riigipühadel on parkimine tasuta.