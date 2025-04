LOOME- JA ERIALALIITUDE ÜHISAVALDUS GPAI tegevusjuhise kolmas versioon on täiesti vastuvõetamatu

Tehisintellekti määruse peamine eesmärk on anda autoritele, esitajatele ja teistele õiguste omajatele vahendid oma õiguste teostamiseks ja jõustamiseks, nähes ette reeglid, et üldotstarbelise tehisintellekti pakkujad võtaksid meetmeid Euroopa Liidu (EL) autoriõiguse järgimiseks ning esitaksid piisavalt üksikasjaliku kokkuvõtte tehisaru mudelisse sisestatud ja koolituseks kasutatud sisust. EL-i seadusandja on tunnistanud, et see on peamine vahend tehisintellekti arengu toetamiseks Euroopas ja selleks, et kaitsta EL-i loomesektorit, mis juhib EL-i kultuuri- ja majandusmaastikku.