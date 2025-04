1. aprill Sakalas: Vallavalitsus loobub aastavahetuse saluudist

Rahvakalendris on 1. aprill ehk aprillipäev või naljapäev. Aprilli võis teha ainult 1. aprillil. Kes aprilli tegi, see ütles "Aprill! Said pika nina!" Kui aga polnud õige aprillitegemise päev, siis see aprill ei lugenud ja aprillisaaja ütles: "Aprill! Must siga, seitsekümmend seitse põrsast taga!" See tähendas, et aprillitegija ise ongi see siga.