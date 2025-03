"Maasikasööjate" autori sünnist saab 125 aastat

Kunstiteadlane Tiiu Männiste on kirjutanud , et Paul Kondase maalide kujutamislaad on lapselikult lihtsameelne ja realistlikult detailiderohke, kuid nende süžeed paljutähenduslikud. Mitmest tema teosest võib leida müütilist aega ja paiku ning rahvapärimustest pärit tegelasi ja sündmusi.

Keskuse juhataja Mari Vallikivi on viis aastat tagasi Sakalale antud intervjuus öelnud, et Kondas oli üsna veendunud, et tema looming ei jää pärast surma tähelepanuta. „Tema eluajal ei osatud sellesse kuidagi suhtuda, kuid nüüd, pärast ajalist distantsi, on tema looming omandanud uusi tähendusvälju.”