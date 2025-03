Viljandi linnapea Johan-Kristjan Konovalov tähendas viimasel volikogu istungil, et käimas on Viljandi bussijaama ja kesklinna Selveri arhitektuurivõistluse ettevalmistamine. "Arendaja on palunud linnavalitsuselt uue detailplaneeringu algatamist, mida linnavalitsus on teinud, aga seal oli nõue, et arendajal tuleb koos arhitektide liiduga korraldada arhitektuurivõistlus," märkis ta.