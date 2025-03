Viljandi valla aasta suurimale uuendusele soovis käe külge panna erakordselt palju ettevõtteid

"Kindlasti on see märk sellest, et ehitajad soovivad praegu ehitada ning objekte on ilmselt tavalisest olukorrast vähem," ütles Viljandi vallavanem Alar Karu, kommenteerides fakti, et riigihanke pakkumiste esitamise lõpptärminiks, 27. veebruariks oli neid vallavalitsusele tulnud tervelt 14.