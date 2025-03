Kas lagunenud kindlus, kuhu suviti kogunetakse pidu pidama võis olla ligi tuhande aasta tagune Viljandi?

XII sajandi muslimist maateadlase, Sitsiilia kuningat Roger II teeninud Abū ‘Abdullāh Muḩammad al-Idrīsī teos "Nuzhat al muštāq f ī iḫtirāq al-ʾāfāq" (lühendatult "Nuzha" või "Rogeri raamat") kirjeldab kogu toonast tuntud maailma. Aastaid on peetud just seda teost ajaloos esimeseks, mille on mainitud nii Eestit kui Tallinna. Kas "väike linn, mis on nagu suur kindlus" QLŪRY (või QLWRY) tähendas Tallinna ehk Kolõvani või FLMŪS-i​ kindlus Viljandit, nagu seda on arvatud?