Vaatemängulisel Eesti talisurfi karikavõistluste etapil võidutses lätlane

Ehkki Eesti lahtiste talisurfi karikavõistluste neljas etapp oli algselt kavas pidada Võrtsjärvel, siis kehvade olude tõttu toodi see Viljandi järvele, kus see pühapäeval aset leidis. Kuigi valitses tuulevaikus, õnnestus võistlus kenasti ning võitjad said välja selgitatud. Ülekaalukalt pani oma paremuse maksma kolmekordne lätlasest maailmameister Aleks Leomtjevs, teiseks tuli Karl Henrik Loik ja kolmandaks viljandlane Tõnis Salong. Ka viies ja kuues koht jäid Viljandisse – need pälvisid vastavalt Jaan Lukk ja Johanna Lukk.