1. märtsist muutusid rongipiletite hinnad

Mäe sõnul on uue hinnakirja puhul oluliseks muudatuseks ka see, et piletihind sõltub senisest enam selle ostmise kohast. „Rongist ostes on pilet alati täishinnaga, parimad pakkumised leiab Elroni veebist,“ lisas ta. „Meie eesmärk on suurendada piletite ettemüüki, mis lubab senisest paremini planeerida rongide kasutamist.“