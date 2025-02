President tunnustab tänavu nelja Viljandimaa inimest teenetemärgiga

Neist neljast kõrgeima tunnustuse, Valgetähe IV klassi saab üle 33 aasta Viljandi muuseumi juhtinud Jaak Pihlak. Lisaks on Pihlak üks Viljandi pikaajalisemaid kohalikke poliitikuid ja kuulunud mitukümmend aastat linnavolikogu koosseisu.

"Riigi teenetemärgid meie inimestele ja meie toetajatele välisriikides on kinnitus nendest väärtustest, millele Eesti toetub ja mida oluliseks peab. Avatus ja demokraatia, tarkus ja hoolivus, sihikindlus ja ettevõtlikkus, visadus ja isegi vaprus – need on põhimõtted, mis ühendavad teenetemärkide saajaid," kirjutas president Alar Karis riigi teenetemärkide andmise otsuse eessõnas.