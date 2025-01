Jaanuari lõpp soojeneb ligikaudu seitsme kraadini

Esmaspäeval on pilves selgimistega ilm. Ennelõunal sajab Mandri-Eestis lörtsi ja lund, kohati ka vihma, pärastlõunal on üksikuid vihmahooge. Kohati on udu. Teisipäeval peaks olemas samuti pilves selgimistega ilm ja mitmel pool sadama vihma. Samamoodi näib mööduvat ka kolmapäev ja neljapäev.