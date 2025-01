Ketiapteegi graafiku hõrenemine on vesi erategija veskile

Laine Lindla kinnitab, et on hingelt veel noor ning tahab oma apteeki pidada ka tulevikus.

7. jaanuarist on Benu apteek Suure-Jaani Tervisekojas avatud nädalas viie päeva asemel vaid kahel, teisipäeval ja reedel. Teine Suure-Jaani apteek on erakätes ja selle pidaja Laine Lindla ütles, et tema käibele tuleb selline muudatus kasuks.