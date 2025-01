Viljandi linnapea vastuvõtukõne tipnes lubadusega joosta ümber järve

Volikogu esimees Helmen Kütt nentis oma kõnes, et lõppenud aasta oli keeruline ning alanud aasta tuleb samuti keeruline. Linnajuhtide vastuvõttu nimetas ta tänuürituseks kõigile neile, kes on pingutanud ja panustanud selle nimel, et Viljandile oma nägu anda. Seejuures märkis ta, et sugugi kõik, kes on seda aastate jooksul teinud, ei saanud kutset, sest ruum on piiratud.