See pilt pärineb 2023. aastast, mil Viljandis Männimäel avati uus trikipark. Viljandi valla kaasava eelarve hääletust on kolm päeva enne selle lõppu juhtimas Mustla skate-park 447 punktiga ja teisel kohal on Paistu kaunite laulude park 364 punktiga.

Foto: Marko Saarm