JUHTKIRI Et jaguks jaksu edaspidigi kogukondlikke üritusi korraldada

Jõulud, mis meid järgmisel nädalal ees ootavad, on ikka need pühad, mis veedetakse koos pere või sõpradega. Aga jõulueelne aeg on üha rohkem külge saanud kogukondlikkuse ja kodust välja minemise hõngu. Võta siis nüüd kinni, kas rasketest aegadest hoolimata või just nimelt nende pärast on igasuguseid laatasid ning muid ühiseid ettevõtmisi Viljandimaal üsna palju.