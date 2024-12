Garmen Tabor, esmaspäeval kuulutati välja konkurss Ugalale uue juhi leidmiseks. Üks on aga praegu juba kindel: teie sellel ei osale.

Jah, selle otsuse tegin põhimõtteliselt juba aasta tagasi. See on ühe teekonna lõpp. Vaatame, mis siis edasi saab. Olen vahel võrrelnud teatri juhtimist lavastamisega ja selleks korraks on see lavastus minu jaoks valmis saanud.