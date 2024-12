NÄDALA KOKKULEPE "Oeh, no eks parkige siis pealegi, kui väga vaja"

Ei oleks eeldanud, et see on just parkimine, mis kõikidest haiglahoone ehitusega seotud probleemidest kõige enam leheruumi pälvib. Oleks eeldanud ikka midagi tehnilisemat. No näiteks, et tekib kahtlus, kas meie elektrivõrk ikka peab vastu nii suure tarbija lisandumisele. Või et kerkib üles mõni samalaadne mure kanalisatsiooniga. Küllap on selle suure, kohutavalt kalli ja tehniliselt keerulise ehituse juures takistusi kamaluga ette tulnud, aga neist on ehitajad omal jõul üle roninud.