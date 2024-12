Aastavahetusest on kujunemas omalaadne mõõduvõtt, kui tahta asja nii dramaatiliselt näha. Nimelt on viiratslased otsustanud raha kokku panna ja korraldada avaliku ilutulestiku. Ka vald toetab seda tuhande euroga. Nii loodavad uljad unistajad, et ilutulestik tuleb Eesti suurim. Et see aga peaks üsna hästi näha olema ka Viljandi lossimägedest, mis jäävad laululavast, kus tuleb linna valgusetendus, kiviviske kaugusele, võib endale ju väikest dramaatilisust lubada.