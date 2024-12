Koolitoitlustaja rõõmustas vähekindlustatud perede lapsi jõulupeoga

Baltic Restaurants Estonia turundusjuht Tiiu Endrikson rääkis, et jõulupeol osalevaid lapsi on igal aastal pisut rohkem kui varem. "Jõulupidudega saame omalt poolt aidata lastel jõuluajast rõõmu tunda ning meisterdada ise oma lähedastele jõulukinke, milleks muidu ei pruugi olla vajalikke teadmisi või ressurssi," rääkis Endrikson. "Kogukonnale tagasi andmine on meile oluline, sest me näeme, kui väga on seda panust tegelikult vaja."