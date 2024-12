Suursaadik Jüri Luik, NATO 32 liikmesriigist 23-s moodustavad kaitsekulutused rohkem kui kaks protsenti sisemajanduse kogutoodangust (SKT). See pole siiski kuigi hea hea tulemus. Kuidas seda mustrit saaks muuta?

Ühest küljest on ju äärmiselt kurb, et suur sõda Euroopas ei ole innustanud osa riike siiski kahe protsendini jõudma, kuigi nende riikide arv, kes nii palju kulutavad, on järsult kasvanud. Eesti on seda teemat kogu aeg NATO-s surunud. Oleme rõhutanud, kui oluline see on. Paljud räägivad, et kulutusi tuleks teha efektiivsemalt, aga ...