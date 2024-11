Osa laternaid on juba välja pandud. Ülejäänud seatakse jõuluootuse teele esimesel advendil.

Sel pühapäeval, esimesel advendil kell 16 ootavad end Vastemõisas jõuluootuse teel imetlema 94 värvilises tulesäras laternat. Valgusküllase raja lõpus on laegas, kuhu võib pista oma jõulusoovi ja sinna tuleb ka jõuluvana. Neid laternaid on soovijatel võimalik 25 euro eest osta ja iga laterna müügist läheb 10 eurot Suure-Jaani kooli noortele, kes on pannud õla alla hättasattunud metsloomade abistamisele.