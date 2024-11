Järgmisel nädalal on taas kuus kraadi sooja, praegu, nende ridade kirjutamise ajal, on Viljandimaa aga üks paras talvevõlumaa. Prillikandjale tähendab tuisk küll seda, et väljas suurt midagi ei näe, aga vähemalt aknast vaadata on ilus. Valge. Leevendab nii pimeda aja ängi kui kliimaärevust – vähemalt sajab ikka veel.