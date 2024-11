Poolteist aastat Tõrva vallas Sooglemäel tegutsenud Mulgi elamuskeskuse äriplaan pole päris hästi tööle läinud, et mitte krehvtisemalt öelda, ning järgmiseks aastaks palub keskus kõigilt kolmelt Mulgimaa vallalt 50 000 eurot. Viljandi vallas on see põhjustanud opositsiooni liikmete seas tõrksaid meeleolusid.