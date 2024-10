Uue nädal lõpp võib kostitada isepäise ilmaga

Keskkonnaagentuur uuendab nädalaprognoosi esmaspäeval, kuid läinud reedel oli kirjas, et juba neljapäeval võib kiire tsüklon tuua Eestisse vihma, sealhulgas põhja ja itta ka lörtsi. Loodetuul paisub tugevaks. Temperatuur kõigub öösel nullist kuni päeval 11 kraadini.

Norrakate ilmaportaal Yr ennustab Viljandi kohta, et laupäevast on öösel oodata põgusaid külmakraade, päeval kerkib õhutemperatuur mõni kraad üle nulli. Pigem ei saja. Ameerika ilmamudelil põhineb veebileht WeatherOnline prognoosib umbes samasugust õhutemperatuuri, aga pakub laupäevaks Viljandi kanti ka lund. Venelaste Gismeteo prognoos on eelmistega üldiselt päri, väikest märjavõitu sadu lubatakse pühapäevaks.