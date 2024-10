Muhvitar vurab oma silmateraga Saksamaale talvituma

Esmalt sõidab tarmukas naine Lätti Liepāja sadamasse, sealt loksub laevaga Saksamaale Travemündesse ning edasi roolib Schleswig-Holsteini liidumaale. Seal on Kieli ja Lübecki vahel suur kristlik seminarikeskus, kus ta tööle hakkab: koristab tube ja keedab kohvi. "See on väga äge kompleks, looduslikult on paik imeline, seal on palju maalilisi järvi," kirjeldas Maie Kivisild pühapäeva pärastlõunal Sakalaga Suure-Jaanis kohtudes.