Politsei otsib tüdrukut, kes võib liikuda Viljandimaal

Tüdruk on aeg-ajalt lastekeskusest eemal olnud juba mõnda aega ning sealsel personalil pole teavet, kus ta võiks olla ja millal naasta. Kui Emily varem niimoodi jooksus on olnud, on ta aega veetnud Tartu-, Jõgeva ja Viljandimaal, kuid välistatud ei ole ka teised Eesti paigad.