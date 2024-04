Mis kraam see oli, mille jagamine tekitas laupäeva ennelõunal väikesesse Võlli külla sadu meetreid pika järjekorra, kus oli mitme tunni jooksul näha seismas haagisega neljarattalisi – olgu need siis maasturid, sõiduautod, traktorid, kastiautod, aga ka hiiglama suur kahe kastiga veoauto? See tasuta jagatav kraam oli hobusesõnnik.